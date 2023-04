Zehnjährige tot in Kinderheim gefunden – zwei Jungen (11,16) tatverdächtig

In einer Kinder – und Jugendhilfe-Einrichtung in Wunsiedel in Oberfranken ist ein zehn Jahre altes Mädchen tot gefunden worden. Erste Anzeichen deuten auf ein Gewaltverbrechen – die Ermittler haben einen 11-jährigen und einen 16-jährigen Jungen im Fokus.

Angestellte der Einrichtung hätten das Kind am Dienstag leblos in einem Zimmer entdeckt, teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof am Mittwoch mit. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Ein Notarztteam habe nur noch den Tod des Mädchens feststellen können, hieß es. Zur Klärung der genauen Todesursache wurde laut Polizei eine rechtsmedizinische Untersuchung angeordnet. Dabei hätten sich nach ersten Erkenntnissen Anzeichen für ein Fremdverschulden am Tod des Mädchens ergeben. Dabei stehen zwei Jungen im Alter von 11 Jahren und ein 16-Jähriger im Fokus der Ermittler. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Sicherheitskreisen. Zuvor hatte unter anderem die „Bild“ berichtet.

Das hier könnte Sie auch interessieren: Luise (†12) starb durch Messerstiche: Mädchen geben Tat zu

Spezialisten sicherten in der Einrichtung umfangreich Spuren, die Kriminalpolizei hat laut einer Sprecherin zudem eine Sonderkommission gebildet. Erst Mitte März hatte der Fall der getöteten 12-jährigen Luise aus Freudenberg in NRW bundesweit für Entsetzen gesorgt: Sie wurde auf dem Heimweg wohl von zwei gleichaltrigen Mitschülerinnen erstochen. (alp/dpa)