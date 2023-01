London: Mann stirbt bei Arbeiten an Pop-up-Urinal

Tragischer Unfall in der englischen Hauptstadt: Bei Arbeiten an einem versenkbaren Teleskop-Urinal ist ein Mann in London am Freitag eingeklemmt worden und später an seinen Verletzungen gestorben.

Das Urinal im Londoner Ausgehviertel West End kann hoch- und heruntergefahren werden und wird üblicherweise nur abends zur Benutzung freigegeben.

Trotz einer großen Rettungsaktion mit Feuerwehr, Polizei und Notärzten erlag der Mann noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte. „Seine Angehörigen sind informiert worden“, hieß es von der Metropolitan Police. Die Hintergründe des Unfalls waren zunächst unklar. (dpa/mp)