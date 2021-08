Was für ein kurioser Anblick: Wegen eines Bergs umgestürzter Leergut-Kisten haben die Bewohner eines Hauses in Rheinland-Pfalz ihr Haus nicht mehr verlassen können.

Die mit leeren Flaschen bestückten Kisten waren in der Nacht zum Samstag aus einem angrenzenden Leergutlager in Brohl-Lützing (Landkreis Ahrweiler) in den Hof gekippt und hatten den Eingang des Wohnhauses blockiert, wie die Polizei mitteilte. Demnach lagen rund 500 Kisten in der Einfahrt.

Leergut-Blockade: Bewohner von Polizei und Feuerwehr befreit

Polizei und Feuerwehr befreiten die Bewohner aus ihrer misslichen Lage. Wieso die gestapelten Kisten umgestürzt waren, war zunächst unklar.

Die gute Nachricht: Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. Am Haus entstand nur geringer Schaden. (mik/dpa)