Lebensrettende E-Mail: TV-Zuschauerin entdeckt Tumor bei Reporterin

Tampa –

Eine aufmerksame Zuschauerin könnte TV-Reporterin Victoria Price das Leben gerettet haben: In einer E-Mail machte sie Price auf einen Knoten an ihrem Hals aufmerksam – sie solle diesen auf Krebs untersuchen lassen. Und tatsächlich: Price hatte Krebs.

„Sie sah einen Knoten an meinem Hals. Sagte, er erinnere sie an ihren eigenen. Ihrer war Krebs. Es stellte sich heraus, das meiner es auch war“, schrieb Victoria Price vom Kanal WFLA in Florida am Freitag auf Instagram.

Ohne die E-Mail hätte Price sich nicht untersuchen lassen

Nun begebe sie sich in Behandlung, der Tumor mitsamt ihrer Schilddrüse werde entfernt. „Hätte ich diese E-Mail nie erhalten, hätte ich meinen Arzt nie angerufen. Der Krebs hätte sich weiter ausgebreitet“, so Price.

Die Moderatorin ist ihrer Zuschauerin unendlich dankbar und schreibt weiter: „Ich werde dieser Frau, die mir eine E-Mail geschickt hat, für immer dankbar sein. Sie hatte keinerlei Verpflichtungen mir gegenüber, aber sie hat es trotzdem getan.“ Zum Glück! (alp)