Wie schaffen wir es, so schnell wie möglich mehr Menschen in Deutschland zu impfen? Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (SPD) hat dazu jüngst eine ungewöhnliche Idee auf Twitter geäußert – die sich nun irgendwie … nun ja … verselbstständigt hat.

Um die Corona-Pandemie zu besiegen, müssen so viele Menschen wie möglich gegen das Virus immun werden. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach schlägt deshalb vor, neue Wege beim Verteilen des Impfstoffs zu wählen. „Wir müssen mit dem Impfstoff auf die Straße. In die Ausgehmeilen, vor die Shisha Bars, vor die Cafés“, schrieb er auf Twitter. Nur so sei es möglich, schnell auf die zu rund 85 Prozent immunisierte Bevölkerung zu kommen, die es vermutlich bräuchte, um die Pandemie in Deutschland zu stoppen.

„Heute fährt die 18 bis zum Impfzentrum, Impfzentrum“

Lauterbachs Tweet nahm der Autor Peter Wittkamp, der unter anderem für die ZDF-„heute show“ tätig ist, zum Anlass, auf Instagram einen kleinen Gag zu machen. „Lauterbach schlägt Impfungen an Partymeilen vor. Mickie Krause schreibt bereits an SPRITZE IM ARM, ASERBAIDSCHAN“, schrieb Wittkamp in Anlehnung an einen bekannten Song des Ballermann-Interpreten.

Und weiter hieß es in dem Posting: „Lauterbach schlägt Impfungen an Partymeilen vor. Wichtigste Frage dabei: WER IMPFT DIE MUTTER VON NIKI LAUDA?“ Auch das eine Allegorie auf einen Ballermann-Hit.

Unzählige Nutzer:innen auf Instagram sprangen sofort auf den Zug auf und dichteten ihrerseits Party-Klassiker um. So wurden zum Beispiel folgende Impf-Hits neu erfunden – die Original-Version gibts jeweils nach dem Klick:

„Impfen a la playa, oh ohoho oh“

„Tech-Tech-Tech, Biontech-Tech, Bion-Biontech-tech-tech“

„Hier spricht der Impfkapitän, darf ich bitte mal die Impfpässe sehn?!“

„Verdammt, jetzt impf mich. Impf mich nicht“

