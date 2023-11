Ladenbesitzerin (72) schlägt Räuber mit Dekoartikeln in die Flucht

Dieser Überfall ist kläglich gescheitert: Eine 72-jährige Ladenbesitzerin in Baden-Württemberg hat einen Räuber mit Dekoartikeln in die Flucht geschlagen.

Der unbekannte Mann habe sie am Freitagabend in ihrem Spiel- und Schreibwarenladen in Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit einem spitzen Gegenstand bedroht und Bargeld gefordert, teilte die Polizei am Samstag mit. Daraufhin bewarf die Frau den vermummten jungen Mann mit in ihrem Laden ausliegenden Dekoartikeln.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Millionen-Diebstahl: Influencerin muss in den Knast

Die Polizei machte keine Angaben dazu, um was für Artikel es sich handelte. Der überraschte Täter floh jedenfalls unverrichteter Dinge aus dem Geschäft. Er wird wie folgt beschrieben: Er ist 20 bis 30 Jahre alt, schlank, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und trug eine schwarze Wollmütze sowie einen Schal im Gesicht. (mp/dpa)