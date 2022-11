Kurz nach Klebe-Attacke in Museum: Knast für Klima-Aktivisten

Bilder im Kopf sind nicht strafbar – ein Kopf am Bild schon! Zwei Klima-Aktivisten sind zu Haftstrafen verurteilt worden. Einer hatte sich mit der Stirn an ein weltberühmtes Gemälde geklebt. Der Richter in Den Haag war äußerst schockiert.

„Shame on you!“, rief ein Museumsbesucher den Klima-Aktivisten bei der Klebe-Attacke auf das Gemälde „Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“ von Johannes Vermeer zu. Ob sie sich schämen? Fraglich. Aber die Belgier haben jetzt Zeit, sich ihre Aktion durch den Kopf gehen zu lassen: im Gefängnis. Die niederländische Justiz machte kurzen Prozess – nur eine Woche nach der Aktion im Mauritshuis in Den Haag wurden sie nun verurteilt.

BREEK – Meisje met de parel van Johannes Vermeer besmeurd in #Mauritshuis. pic.twitter.com/XzAZTOoBv9 — Steven Bakker (@Kolpen) October 27, 2022

Das Gericht in Den Haag verdonnerte beide zu Haftstrafen von je zwei Monaten. Ein Monat der Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. „Schockierend“ nannte der Richter die Attacke auf das berühmte Bildnis der jungen Frau.

Einer der beiden hatte sich mit dem Kopf an die Schutz-Glasscheibe des Bildes gekleistert, der andere hatte die ganze Aktion gefilmt. Der dritte Aktivist, der sich mit der Hand an der Wand festleimte und Tomatensuppe auf das Gemälde kippte, erscheint am Freitag vor Gericht. Die Männer gehören der Klimaschutz-Bewegung „Just Stop Oil“ an.

„Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“ überstand die Aktion übrigens ohne Tomaten- oder Kleisterschaden, allerdings wurden der Rahmen und die Rückseite des Bildes beschädigt.