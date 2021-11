Kurioses Foto: Laschet verrät, wie er das mit dem Handy anstellt

Was macht Armin Laschet da auf dem Foto? Diese Frage haben sich in den letzten Tagen viele gestellt – und in den sozialen Netzwerken eifrig darüber spekuliert. In der ARD-Sendung „Maischberger. Die Woche“ hat sich der CDU-Chef zu dem kuriosen Handy-Trick geäußert.

Das Foto zeigt Laschet, wie er bei der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags sein Handy am Ohr hat – ohne es festzuhalten. Hat er sich sein Handy ans Ohr geklebt? Oder handelt es sich um eine Fotomontage? Weder noch: Auf die Frage „Wie machen Sie das, Herr Laschet?“ antwortete der ehemalige NRW-Minister­präsi­dent nun in Sandra Maischbergers Talkshow.

Was steckt also hinter dem Handytrick? @ArminLaschet: „Man legt es an den Kopf und telefoniert, das ist ganz einfach!“#Maischberger @DasErste pic.twitter.com/MXzOYEg8lP — Maischberger (@maischberger) November 3, 2021

„Man legt es an den Kopf und telefoniert. Das habe ich zigmal gemacht – und irgend­jemand hat das jetzt mal foto­grafiert“, erklärte Laschet. „Das ist ganz einfach, es klebt doch nichts.“

Der CDU-Chef zeigte sich überrascht darüber, dass er mit seinem Telefonat für so großes Aufsehen gesorgt hat. „Es gibt sogar einen Riesen­artikel in der ‚Süddeut­schen Zeitung‘ über die Frage: Wie legt er sein Handy? Ich frage mich manch­mal, was ist eigent­lich in der Welt los und mit dem deutschen Journalismus“, sagte er schmunzelnd. Immerhin: Das große Geheimnis ist jetzt endlich gelüftet. (mhö)