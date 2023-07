Krasses Video: Hai schwimmt direkt am Strand zwischen Urlaubern

Das will wirklich niemand erleben: In Florida sind Urlauber beim Baden von einem Hai überrascht worden – in unmittelbarer Nähe zum Strand.

In einem Video, das derzeit in den sozialen Netzwerken die Runde macht, ist zu sehen, wie die Flosse des Hais aus dem Wasser ragt, das Tier zwischen den Badenden hin und her schwimmt:

Rufe sind zu hören, es bricht aber glücklicherweise keine Panik aus: Die Urlauber verlassen ruhig das Wasser. Wie US-Medien berichten, ist glücklicherweise nichts passiert.

Haiangriffe in den USA

In den USA kommt es jedes Jahr vereinzelt zu Haiangriffen, gemessen an der Angst davor ist die Zahl ihrer Opfer aber extrem gering: Laut einer Untersuchung der University of Florida in Gainsville starben im vergangenen Jahr fünf Menschen durch Haibisse. Im Jahr zuvor waren es neun, 2020 zehn.

Zum Vergleich: Der US-Gesundheitsbehörde CDC zufolge sterben jedes Jahr schätzungsweise 236.000 Menschen durch Ertrinken. (mp/dpa)