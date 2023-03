Kopenhagen: Wahrzeichen mit Russland-Farben beschmiert

Die Kleine Meerjungfrau – ein Wahrzeichen der dänischen Hauptstadt Kopenhagen – ist von Unbekannten in den Farben der russischen Flagge beschmiert worden.

Der Stein, auf dem die Bronzefigur sitzt, wurde mit drei breiten Streifen in den Farben Weiß, Blau und Rot bemalt, wie Aufnahmen dänischer Medien am Donnerstagmorgen zeigten. Die Farbe wurde am Vormittag von Reinigungskräften wieder entfernt. Die gut 110 Jahre alte Figur wurde mehrfach schon beschmiert, verunstaltet und teils auch schwer beschädigt.

Die Kleine Meerjungfrau wurde nach dem Vorbild des gleichnamigen Märchens des dänischen Dichters Hans Christian Andersen geschaffen. Sie zählt neben den bunten Häuschen des Hafens Nyhavn und der alternativen Wohnsiedlung Christiania zu Kopenhagens beliebtesten Sehenswürdigkeiten. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine vor einem Jahr hängen in der Stadt viele ukrainische Flaggen.(dpa)