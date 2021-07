Kontakt verloren: Passagierflugzeug überm Meer vom Radar verschwunden

Jakarta –

Nach dem Start in Jakarta verschwindet ein indonesisches Flugzeug vom Radar. Stunden später finden Suchtrupps Trümmer im Meer. Es herrscht große Sorge um die mehr als 60 Insassen – und es ist nicht das erste Mal, dass in dem Entwicklungsland ein Luftfahrzeug verloren geht.

Bei der Maschine handelt es sich laut offiziellen Angaben um ein Passagierflugzeug der indonesischen Sriwijaya Air, das nach dem Abheben aus der Hauptstadt Jakarta vom Radar verschwunden war. Die Boeing 737-500 war auf dem Weg nach Pontianak auf der Insel Borneo. Um 14.40 Ortszeit (8.40 MEZ) sei der Kontakt zu dem Flugzeug abgebrochen, sagte Adita Irawati, ein Sprecher des indonesischen Ministeriums für Transport. An Bord sollen 62 Menschen sein.

Indonesische Boeing 737-500 spurlos verschwunden

Wie Daten des schwedischen Internetdienstes Flightradar24 zeigen, verlor die Boeing 737-500 etwa vier Minuten nach dem Abflug auf einer Höhe von etwa 3300 Metern abrupt an Geschwindigkeit und Höhe. Die Spur verlor sich zunächst im Meer nördlich der Insel Java.

Rettungsteams seien im Meer vor Java auf der Suche nach dem Flugzeug und den Insassen, gab die indonesische Such- und Rettungsagentur bekannt. „Die Position der Maschine wird zwischen Laki Island und Lancang Island vermutet“, sagte der Chef der Behörde, Bambang Suryo Aji, auf einer Pressekonferenz. Die beiden Inseln sind Teil der Gruppe Thousand Islands vor der Küste von Java.

Es seien mehrere Trümmerstücke gefunden worden, die eventuell von dem Flugzeug stammen. „Sie befinden sich bereits zur weiteren Untersuchung auf einem Boot“, so Suryo Aji. Ein Lokalpolitiker des Bezirks Thousand Islands sagte der Nachrichtenseite Kompas.com, Fischer hätten in der Region eine Explosion beobachtet.

In einer vorläufigen Erklärung von Sriwijaya Air hieß es am Samstag, dass „das Management diese Angelegenheit noch kommuniziert und untersucht“. Nachdem es Informationen erhalten habe, würde es „sofort eine offizielle Erklärung“ abgeben.

Indonesien: Schon öfter gab es Probleme mit Billigfluggesellschaften

Der Flugverkehrssektor des Entwicklungslandes Indonesien hat aufgrund von schlechten Sicherheitsdaten und einem rasant wachsenden Billigflugsektor seit langem mit Problemen zu kämpfen. Im Jahr 2018 stürzte eine Boeing 737-MAX-8 der Lion Air wenige Minuten nach dem Start in Jakarta ab – 189 Menschen starben. Der Grund: technische Probleme in der Maschine der Billigfluggesellschaft. Bereits am Vortag sei die Boeing damals „nicht flugtüchtig“ gewesen, wie die indonesische Flugaufsichtsbehörde KNKT damals mitteilte.

Die aktuell verschwundene Boeing 737-500 transportierte laut Berichten des Fernsehsenders Metro TV 56 Passagiere, darunter sieben Kinder, und sechs Crew-Mitglieder. Auf Twitter kursieren bereits die Aufnahmen des Radars, von dem das Flugzeug verschwand. Zudem werden Videos und Bilder von Fischern geteilt, die Flugzeugteile aus dem Wasser fischen – möglicherweise stammen diese von der Maschine. (prei)