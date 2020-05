Konkurrenz für Netflix: Neuer Video-Streamingdienst startet – mit diesen Mega-Filmen

In den USA ist mit HBO Max ein neuer Video-Streamingdienst an den Start gegangen. Schwerpunkt: Hollywood-Blockbuster, andere Top-Filme und Eigenproduktionen. Damit will der Medienkonzern Warner Media die Markt-Hoheit von Netflix & CO. angreifen. Ein Schmankerl gibt es dabei für Fantasy-Fans.

Denn zum Start wirbt HBO Max mit den kompletten acht Harry-Potter-Filmen. Dazu wird es Oscar prämierte Produktionen wie „Joker“ geben, der im vergangenen Jahr weltweit zum Mega-Erfolg wurde und Hauptdarsteller Joaquin Phönix die wichtigste Auszeichnung der US-Filmbranche einbrachte.



Außerdem gibt es – wie bei Konkurrenz-Streamingdiensten auch – einen Haufen Serien wie „Game of Thrones“ oder „Friends“. Auch das Revival der Sitcom könnte möglicherweise hier laufen – noch wird verhandelt.

Startet HBO Max auch in Deutschland?

Gerade im Bereich Serien hat HBO natürlich einen Vorteil, produziert der Sender doch seit Jahren erfolgreich eigene Formate.

Unklar ist allerdings noch, ob HBO Max auch den Sprung über den Atlantik wagen und in Europa empfangbar sein wird. Zunächst soll der umkämpfte US-Streamingmarkt erobert werden. Deutsche Serien-Fans müssen sich also noch gedulden.