Konditionskiller Pandemie? So (un-)fit fühlen sich die Deutschen

Corona geht auf die Kondition – und das nicht nur bei Infizierten: Fast ein Drittel der Menschen in Deutschland fühlt sich weniger fit als vor der Pandemie. Nur knapp ein Fünftel bezeichnet sich als fitter, wie aus der Studie „Fitness 2022“ der Krankenkasse pronova BKK hervorgeht. Im Lockdown zogen also nur eine Minderheit die Laufschuhe an – viele blieben lieber auf dem Sofa.

Im Vergleich zur Zeit vor Corona-Pandemie schätzen sich laut der repräsentativen Umfrage nur knapp 19 Prozent der Menschen als fitter ein. Etwas über die Hälfte, nämlich 51 Prozent, halten sich für in etwa gleich fit wie vor der Pandemie und 30 Prozent als weniger fit.

Es sind übrigens vor allem die Männer, die sich selbst eine super Fitness bescheinigen: 31 Prozent der männlichen Bevölkerung halten sich für gut in Form. Bei den Frauen sind es gerade einmal 15 Prozent und damit nur rund halb so viele wie bei den Männern.

Männer schätzen ihre Fitness höher ein als Frauen

Insgesamt – also Frauen und Männer zusammengerechnet – gaben 23 Prozent ihre Fitness als hoch oder sehr hoch an, 52 Prozent als mittelmäßig und 25 Prozent als gering oder gar nicht vorhanden. Die Zahlen spiegeln also ein ziemlich mittelmäßiges Bild des Fitnesslevels der Deutschen wider.

Laut anderen Studien der pronova BKK haben übrigens ganz besonders Frauen unter der Pandemie gelitten und sich zwischen Homeschooling und Homeoffice aufgerieben gefühlt: „Da blieb kaum Zeit, an ein Sportprogramm zu denken“, wird Beratungsarzt Gerd Herold in der Mitteilung zitiert.

Laut Umfrage haben sich vor allem Sportfreunde während der Pandemie weiter um ihre Fitness gekümmert: Knapp vier von zehn der Fitten haben ihre Leistungsfähigkeit in den vergangenen zwei Jahren auf das heutige Niveau gesteigert. Umgekehrt gilt offenbar: Wer schon vorher sportlich nicht besonders aktiv war, hat durch die geschlossenen Fitnesscenter einen ganz wunderbaren Grund gefunden, dem inneren Schweinehund nachzugeben. (dpa/miri)