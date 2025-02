Kolumbianischer Präsident: „Kokain ist nicht schlimmer als Whiskey“

Kontroverse Aussage: Der kolumbianische Ministerpräsident Gustavo Petro stellte in einer Ministerratssitzung Kokain mit Whiskey gleich: „Kokain ist nicht schlimmer als Whiskey“, sagte der 64–Jährige in einer Sitzung über illegale Wirtschaft und Anti-Drogen-Politik. Illegal sei die Droge nur wegen der Produktionsbedingungen in Kolumbien.

Am Mittwochabend behauptete der kolumbianische Präsident Gustavo Petro in einer Ministerratssitzung: „Kokain ist nicht schlimmer als Whiskey“. Das berichtet das Portal „ColumbiaOne“. Seine Aussage tätigte der Präsident demnach live aus dem Präsidenten-Palast in Kolumbien, aus dem die Ministersitzung ausgestrahlt wurde. Außerdem soll Gustavo Petro behauptet haben, dass die Droge rein aus wirtschaftlichen und politischen Gründen negativ konnotiert sei und nicht, weil die Droge einen besonders schlechten Einfluss auf die Gesundheit von Menschen habe – Wissenschaftler würden das „analysieren“.

Legales Kokain soll die Lösung sein

Der Präsident hat einen neuen Ansatz: Indem man Kokain legalisiere, könne man Drogenkriminalität stoppen und entgegenwirken. Kokain würde legal „wie Wein verkauft werden“. Das Geld aus dem entstehenden Kokainmarkt könne dann für präventive Maßnahmen für „schädlichere Substanzen wie Alkohol“ genutzt werden. Präventionsmaßnahmen würden sich besonders an Kinder und junge Erwachsene richten.

Mit seiner Forderung, Kokain zu legalisieren, schlägt der Präsident einen neuen politischen Kurs ein. Vorher lag der Ansatz der Drogenpolitik Kolumbiens darin, die Mafia und Kartelle zu verfolgen.

Seit Kolumbien im Jahr 2010 den „Plan Columbia“ einführte, hat das Land Geld in Milliardenhöhe für die Bekämpfung von Drogenhandel erhalten, berichtet „ColumbiaOne“. Die Zusammenarbeit zwischen den USA und Kolumbien könnte sich nun nach den Aussagen des kolumbianischen Präsidenten ändern. (mp)