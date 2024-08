„Klima-Kleber“: Protestaktionen auf mehreren deutschen Flughäfen!

Wieder Proteste der „Letzten Generation“! Die sogenannten „Klima-Kleber“ drangen in mehreren Städten auf Flughafengelände ein. Außerdem wurde die SPD-Zentrale in Berlin besprüht.

Je zwei Aktivisten drangen Angaben der Organisation zufolge in orangen Warnwesten auf die Flughäfen Berlin-Brandenburg, Stuttgart, Nürnberg, Köln-Bonn und Karlsruhe ein. Reporter vor Ort bestätigten die Vorgänge.

„Klima-Kleber“-Protestaktion: Flugbetrieb in Nürnberg eingestellt

Die Aktivisten halten Banner mit unterschiedlichen Aufschriften hoch. Die Start- und Landebahnen wurden nach eigenen Angaben nicht betreten. Der Flugbetrieb in Nürnberg ist nach Angaben eines Polizeisprechers bis auf weiteres eingestellt.

Ein weitere Aktion gab es an der Parteizentrale der SPD in Berlin: Diese wurde in den frühen Morgenstunden mit oranger Farbe besprüht. Wie das Lagezentrum der Polizei in Berlin mitteilte, soll die Klima-Initiative „Letzte Generation“ das Willy-Brandt-Haus im Bezirk Kreuzberg besprüht haben. (dpa/mp)