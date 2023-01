Klempner macht Horror-Fund: Menschenteile verstopfen Rohre

Nach dem Fund von Menschenteilen in einem Rohr eines Mehrfamilienhauses bei Lyon ist der Tote identifiziert. Es handele sich um einen 17-Jährigen, der seit ein paar Tagen vermisst wurde, berichtete die Zeitung „Le Parisien“ unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Der Familie des Jugendlichen wurde psychologische Hilfe angeboten.

Ein 28 Jahre alter Bewohner des Hauses wurde demnach unter Tatverdacht festgenommen. Der Mann soll unter psychischen Problemen leiden, zitierte die Zeitung die Polizei. Wo er dem späteren Opfer begegnete, sei Bestandteil der Ermittlungen.

Das könnte Sie auch interessieren: Leichenteile in Hamburger Kanal: Das brachte die neue Suche

Ein Klempner war am Dienstag bei Arbeiten auf Kleidung und Körperteile in der Leitung gestoßen. Der Besitzer des Wohnhauses hatte die Firma gerufen, um ein verstopftes Rohr zu reparieren. In einem Mülleimer neben dem Haus fand die Polizei zudem eine Motorsäge mit Blutspuren und weitere Körperteile. Nach Zeugenaussagen sollen am Sonntag Schreie aus einer der Wohnungen im Gebäude zu hören gewesen sein. Ob sie mit dem Fund in Zusammenhang stehen, ist noch unklar. (dpa)