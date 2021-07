Kleinste Kuh der Welt: „Rani“ sorgt für Hysterie

Diese Mini-Kuh ist eine riesige Sensation: In Bangladesch wollten sich Tausende Menschen unbedingt „Rani“ ansehen – obwohl doch gerade ein landesweiter Lockdown herrscht. Der Bauernhof, auf dem das Tier lebt, hatte kürzlich verkündet, „Rani“ sei mit 51 Zentimetern Höhe die kleinste Kuh der Welt und wurde förmlich überrannt.

Allein in der vergangenen Woche haben mehr als 35.000 Menschen die 23 Monate alte „Rani“, die kleiner als viele Hunde ist, in der Farm südwestlich der Hauptstadt Dhaka besucht. Der Andrang war so groß, dass der Hof jetzt für Besucherinnen und Besucher geschlossen hat, denn in Bangladesch steigen derzeit die Corona-Zahlen.

Mini-Kuh „Rani“ wiegt nur 26 Kilo

„Rani“ lebt mit 152 Rindern auf der Farm. Tagsüber ist das knapp 59 Zentimeter lange und 26 Kilo schwere Tier mit den größeren Artgenossen zusammen. Es übernachtet aber in einem abgetrennten Bereich.

Das Guinness-Buch habe Interesse gezeigt, zu verifizieren, ob sie wirklich die kleinste Kuh des Planeten ist, sagte Farmer Hasan Howleder. Sie wäre dann rund zehn Zentimeter kleiner als die indische Kuh „Manikyam“, die bisher den Titel als weltweit kleinstes Rind trägt.

Nach Einschätzung des Chefs der zuständigen regionalen Viehbehörde, Sajedul Islam, dürfte die kleine Bhutti-Kuh kaum mehr wachsen – vermutlich rühre die Kleinwüchsigkeit von Inzucht her. Solche Tiere lebten generell kürzer als Artgenossen und haben eher Krankheiten. Islam hat die Kuh nach eigenen Worten kürzlich besucht, sie sei gesund und munter. (dpa/miri)