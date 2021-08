Kein gutes Spielzeug: Kopf von Kind (2) klemmt im Toilettensitz – Notruf!

Dresden –

So einen Einsatz hat Dresdens Feuerwehr nicht jeden Tag: Rettungskräfte mussten ein Kind von seinem ungewöhnlichen Spielzeug befreien – einem Toilettensitz!

Das zweijährige Kind hatte sich beim Spielen den Kindertoilettensitz über den Kopf gestülpt. Doch der Plastiksitz rutschte bis zum Hals – nicht mal die Eltern konnten ihren Nachwuchs aus der misslichen Lage befreien. Sie wählten den Notruf.

Feuerwehr befreit Kind aus Toilettensitz

Den Rettungskräften gelang es schließlich, das Kind zu befreien. Und auch wenn dieser Einsatz durchaus ungewöhnlich war, ist laut Feuerwehr kein Einzelfall.

Das könnte Sie auch interessieren: Bahnhof Harburg – Über drei Promille! Betrunkener (30) will ICE nicht verlassen

Denn die Einsatzkräfte mussten in diesem Jahr bereits mehrere Pechvögel befreien: So zum Beispiel eine Siebenjährige, die mit ihrem Kopf in einer Stuhllehne feststeckte und eine junge Frau, die auf einem Spielplatz in einer Kinderschaukel festhing. Sogar ein Eichhörnchen zählt zu den Geretteten. Es war in einen zehn Meter tiefen Schacht gefallen, aus dem ihm die Feuerwehrleute heraushalfen. (vd)