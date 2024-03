Datendiebstahl: Prinzessin Kates Krankenakte in Gefahr

Was genau hat oder hatte Prinzessin Kate? Diese Frage beschäftigt Großbritannien seit Januar. Mindestens ein Belegschaftsmitglied der Londoner Privatklinik, in der die 42-Jährige behandelt wurde, soll versucht haben, an die Krankenakte der Schwiegertochter von König Charles III. zu kommen.

Das berichtete der „Mirror“. „Wir können bestätigen, dass wir einen Bericht über eine Datenschutzverletzung erhalten haben“, gab der Datenschutzbeauftragte des Vereinigten Königreichs laut britischer Nachrichtenagentur PA bekannt.

In dieser Londoner Privatklinik wurde Prinzessin Kate im Januar operiert. Lucy North/PA Wire/dpa In dieser Londoner Privatklinik wurde Prinzessin Kate im Januar operiert.

Die zur Verfügung gestellten Informationen würden bewertet. Berichten zufolge wurde in der Londoner Klinik eine Untersuchung eingeleitet. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Die Prinzessin war im Januar wegen einer Bauchoperation in das Krankenhaus eingeliefert worden. Einzelheiten über Kates Zustand wurden nicht bekannt gegeben. Der Kensington Palast erklärte nur, dass es sich nicht um eine Krebserkrankung handele.

Die Schwiegertochter von König Charles III. erholt sich nach Angaben des Palasts von einer Operation im Bauchraum. Ihre Abwesenheit hatte zuletzt für etliche Spekulationen gesorgt. (dpa)