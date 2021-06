Katastrophe in Wasserkraftwerk: Neun Arbeiter sterben bei Großbrand

Noida –

In der Nacht zum Freitag ist es in einem Wasserkraftwerk in Indien zu einem verheerenden Brand gekommen. Mehrere Menschen wurden durch das Feuer in einem Tunnel des Kraftwerks eingeschlossen, hieß es von den zuständigen lokalen Behörden. Neun Menschen starben bislang.

Einige der Arbeiter hatten Glück: Sie konnten rechtzeitig fliehen – andere konnten später gerettet werden. Mindestens acht der Überlebenden seien jedoch verletzt, teilweise auch schwer, berichtete die Zeitung „Hindustan Times“ mit Berufung auf Behördenmitarbeiter vor Ort.

Indien: Neun Tote bei Brand in Wasserkraftwerk

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Kurzschluss den Brand ausgelöst haben, schrieben örtliche Medien mit Berufung auf den Energieminister des betroffenen Bundesstaates Telangana.

Dieser soll Reportern gesagt haben, dass der Tunnel voll mit dickem Rauch gewesen sei, was die Rettungsarbeiten erschwert habe. Der Regierungschef von Telangana ordnete eine Untersuchung zur Unglücksursache an. (vd/dpa)