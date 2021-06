Katastrophe bei Geburtstagsparty: Restaurant stürzt in sich zusammen – 29 Tote

Linfen –

Eine furchtbare Katastrophe hat eine Geburtstagsfeier in China beendet: Das Restaurant, in dem die Menschen feierten, brach plötzlich in sich zusammen. Mehrere Personen kamen ums Leben, Dutzende wurden leicht bis schwer verletzt.

Nach dem Einsturz eines Restaurants im Kreis Xiangfen am Samstagmorgen ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 29 gestiegen. So berichten Medien vor Ort. Laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua wurde in dem Lokal ein 80. Geburtstag gefeiert.

Von dem Restaurant in Nordchina sind nur noch Trümmer übrig. imago images/Xinhua Foto:

Sieben Menschen seien bis zur Einstellung der Rettungsarbeiten am Sonntagmorgen (Ortszeit) schwer verletzt aus den Trümmern geborgen worden, weitere 21 mit leichten Verletzungen, berichteten Staatsmedien.

Rund 800 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen. Gründe für das Unglück und weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. (vd/dpa)