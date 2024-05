Unfassbar: Opfer unter Drogen gesetzt – Videos von Kastrationen verkauft

Ein 46-Jähriger ist in England zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Als Drahtzieher einer Gruppe hat er mehr als 30 medizinisch unnötige Amputationen und Kastrationen durchgeführt – und die Videos für viel Geld verkauft.

Der Mann machte Hunderttausende Pfund mit Videos und Fotos der „gefährlichen, unnötigen und lebensverändernden“ Operationen. Nun muss er mindestens 22 Jahre im Gefängnis verbringen, wie das Strafgericht Old Bailey in London am Donnerstag entschied. Als Motiv nannte das Gericht eine Mischung aus sexueller Befriedigung und finanzieller Belohnung.

Auch ein Deutscher war Teil der Gruppe

Insgesamt ging es um etwa 30 Vorfälle zwischen 2016 und 2022. Der Mann hatte sich wegen Verschwörung zu schwerer Körperverletzung schuldig bekannt. Er hatte sich selbst den Penis abnehmen sowie ein Bein einfrieren lassen, sodass er mittlerweile auf einen Rollstuhl angewiesen ist.

Er rekrutierte andere Männer zur Beihilfe, neun von ihnen – darunter ein Deutscher – waren bereits zuvor zu Haftstrafen verurteilt worden.

Aufgeflogen war die Gruppe, nachdem ein Opfer sich an die Polizei gewandt hatte. Die Person sagte, sie sei unter Drogen gesetzt und zu einer Operation überredet worden, mit der sie nicht einverstanden gewesen sei. (dpa/mp)