Kardinal Marx: „Die Zeit ist reif“ für Frauen als Diakoninnen

Wer hätte das gedacht? Kardinal Reinhard Marx hat sich für die Weihe von Frauen zu Diakoninnen in der Katholischen Kirche ausgesprochen.

„Ich glaube, dass die Zeit reif ist, dass es für Männer und Frauen offenstehen muss und soll“, sagte der Erzbischof von München und Freising im Münchner Liebfrauendom. Dort feierte er einen Gottesdienst anlässlich des 150. Geburtstags von Ellen Ammann. Die schwedisch-deutsche Politikerin (1870-1932) gilt als eine der Vorreiterinnen der katholischen Frauenbewegung.

Der Kampf von Frauen um Ämter in der katholischen Kirche dauert durchaus schon eine Weile: 1917 hat Ammann den damaligen Erzbischof Michael Faulhaber gebeten, eine Gruppe von Frauen zu Diakoninnen zu weihen. Über 100 Jahre später sagte Marx jetzt: „Möge die große Frau Ellen Ammann uns begleiten auf diesem Weg.“

Kardinal Marx glaubt wohl nicht an Zustimmung des Vatikans

Das Diakonat ist eine niedere Weihestufe auf dem Weg zum Priester – es ist in der katholischen Kirche nur Männern vorbehalten. Im Januar hatte sich Marx in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung noch zurückhaltend zum Thema „Frauen als Priesterinnen“ geäußert: „Ich bin jedenfalls dafür, dass die Diskussion noch nicht beendet ist“, sagte er da. „Die Argumente, dass es nicht geht, sind für mich im Laufe meines Lebens immer schwächer geworden. Ich bin da nicht am Ende, ich weiß nur, dass wir einen großen Konsens brauchen. Oder man zerbricht das ganze Gebäude.“

Aber ob der Vatikan das auch so sieht? Das hatte Marx in früheren Äußerungen selbst noch bezweifelt. Der Weg zum Diakonat könnte für Frauen also noch weit sein. (dpa/miri)