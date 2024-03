Kampf gegen Drogenhandel: 1700 Festnahmen bei Razzien in Frankreich

Unter dem Namen „Place nette“ (sauberer Platz) haben französische Polizisten in den vergangenen Tagen zahlreiche Drogen-Razzien durchgeführt – und dabei mehr als 1700 Menschen festgenommen.

Bei zahlreichen Razzien im Drogenmilieu haben französische Polizisten in den vergangenen Tagen landesweit 1738 Menschen festgenommen. „Wir werden die Anti-Drogen-Einsätze fortführen“, kündigte Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am Samstagnachmittag in Saint-Denis bei Paris an. Der Drogenhandel solle ausgemerzt werden.

Mehr als 1700 Festnahmen bei Drogen-Razzien

Bei den Einsätzen in den vergangenen rund zehn Tagen seien 2,4 Millionen Euro beschlagnahmt worden. Außerdem stellten die Einsatzkräfte 150 Kilogramm Drogen sicher, vor allem Kokain und Heroin. Allein in Paris und dem Département Seine-Saint-Denis nordöstlich der Hauptstadt seien mehr als 300 Menschen in Gewahrsam gekommen, sagte Darmanin.

Der Innenminister versicherte, der Kampf gegen die Drogen müsse nicht nur im Sicherheitsbereich geführt werden. Auch Bildung, der Kampf gegen Abhängigkeit und die Frage der Verantwortung der Eltern spielten eine Rolle.

Razzien sollen Drogenverkaufspunkte beseitigen

Die Polizei-Razzien unter dem Namen „Place nette“ (sauberer Platz) sind Bestandteil einer im vergangenen Sommer gestarteten Strategie mit dem Ziel, die rund 4000 Drogenverkaufspunkte im Land zu beseitigen. Polizeibeamte werden dazu an den entsprechenden Stellen der Städte über eine längere Zeit rund um die Uhr eingesetzt. Sie sollen Drogenhändler dingfest machen und verhindern, dass diese ihr Geschäft nach einer kurzen Polizeiaktion ein paar Meter weiter gleich wieder starten.

Gerade in den Hochhaussiedlungen vieler Großstädte in Frankreich agieren Drogenbanden und machen den übrigen Bewohnern das Leben schwer. Immer wieder kommt es zu gewalttätigen Abrechnungen zwischen Banden, bei denen auch Unbeteiligte ums Leben kommen. (dpa/mp)