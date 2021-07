Nach Überfall: Millionen-Dieb flüchtet auf Roller

Eine ungewöhnliche Art zu entkommen: In Paris hat ein bewaffneter Mann einen Luxusschmuckladen überfallen und ordentlich Beute gemacht. Anschließend flüchtete er mit einem Roller.

Der Kriminelle hat bei dem Raubüberfall Schmuck und Juwelen im Millionenwert erbeutet. Aus Polizeikreisen hieß es, der Dieb habe eine Pistole dabei gehabt.

Der Mann sei am Dienstag auf einem Roller zu dem Chaumet-Geschäft in der Nähe der Champs-Elysées gefahren, so die Ermittler. Er kassierte Schmuck und Juwelen im Wert von zwei bis drei Millionen Euro – sie wurden ihm demnach ohne Widerstand ausgehändigt. Dann fuhr der Mann auf dem Roller davon. Die Pariser Staatsanwaltschaft leitete Untersuchungen wegen bewaffneten Diebstahls ein. (vd/dpa)