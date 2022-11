Junge (8) beißt giftige Schlange tot

Kobra-Bisse sind für Menschen gemeinhin ziemlich gefährlich. Nicht selten sterben die Gebissenen an dem Gift der Schlange. In Indien lief es jetzt genau andersherum: Eine Kobra ist nach einem Biss durch einen Jungen gestorben.

Der achtjährige Junge habe draußen in einem Dorf im Bundesstaat Chhattisgarh gespielt, als sich die Schlange um seine Hand gewickelt und ihn gebissen und er viel Schmerz verspürt habe, berichtete der „New Indian Express“. „Als sich die Schlange nicht gerührt hat, als ich sie versucht habe wegzuschütteln, habe ich sie zweimal fest gebissen“, sagte der Junge laut dem Blatt. „Alles passierte ganz schnell.“

Indien: Mehr als 50.000 Tote jährlich durch Schlangengift

Die Familie des Jungen habe ihn nach dem Vorfall diese Woche rasch in eine Klinik gebracht. Dort habe er ein Gegengift erhalten, sagte ein involvierter Arzt laut dem Blatt.

Der Junge habe sich darauf schnell erholt, da es sich um einen trockenen Biss gehandelt habe, bei dem die Schlange kein Gift freigelassen habe. Solche Bisse seien zwar schmerzhaft, aber es gebe nur lokale Symptome um den Biss, erklärte demnach ein Schlangenexperte.

Schlangenbisse kommen in Indien immer wieder vor. Nach einer kürzlich veröffentlichten Studie der James Cook University in Australien sterben im Jahr 2019 mehr als 63.000 Menschen weltweit an Schlangenbissen, rund 51.000 davon in Indien. Ein schlechter Zugang zu Gegengiften ist ein Grund für viele Todesfälle in ländlichen Gegenden. (dpa/mp)