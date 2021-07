Jugendliche zerstörten ihre Eier: Schwanen-Mama stirbt an gebrochenem Herzen

Bolton –

Zu viel Stress für ein Schwanen-Herz: Eine Schwanen-Mama aus Großbritannien ist neben dem letzten ihrer sechs Eier an einem gebrochenen Herzen gestorben. Zuvor hatten Jugendliche die Eier brutal zerstört und ihr Partner sie verlassen.

Das Tier wachte über dem letzten ihrer ursprünglich sechs Eier. Drei davon wurden von Jugendlichen zerstört, die vor einem Monat Ziegelsteine auf das Nest geworfen haben sollen. Die „Manchester Evening News“ hatten zuerst über den herzzereißenden Vorfall berichtet.

Zu allem Überfluss wurde das Schwanen-Paar auch noch von anderen Tieren belästigt

Nach dem brutalen Angriff sollen unter anderem Hunde und eine Ente das Schwanen-Paar in seinem Nest belästigt haben. Daraufhin gingen zwei weitere Eier kaputt.

Das alles war offenbar zu viel für den Schwanen-Papa: Er verließ das Nest. Die Schwänin bliebzurück, wachte über ihrem letzten verbliebenen Ei – und verstarb dort nun neben ihrem noch ungeborenen Schwanen-Küken.

Tierschutz-Sprecher: „Sehr bestürzend, vom Tod dieses armen Schwans zu hören“

Ein Sprecher der britischen Tierschutzorganisation „Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals“ (RSPCA) sagte: „Das ist eine wirklich traurige Entwicklung und es ist sehr bestürzend, vom Tod dieses armen Schwans zu hören.“

Normalerweise bleiben Schwäne ein Leben lang mit dem gleichen Partner zusammen. Die Schwanenmutter hatte ohne Partner wenig Chancen ihre Brut großzuziehen, da die Reviere oft von anderen Schwänen schnell besetzt sind.(alp)