Jetzt singt er auch noch: Söder nimmt Weihnachtslied auf – und polarisiert

Wahlkampf an Weihnachten: Egal ob Lebkuchen mit eigenem Porträt, schräge Weihnachtspullis oder ein Foto am Würstchenstand – der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zieht in den Sozialen Medien alle Register. Jetzt hat seine Selbstdarstellung ein neues Maß erreicht: Der Politiker hat ein Weihnachtslied aufgenommen. Die Reaktionen sind allerdings durchwachsen.

Im schwarzen Rollkragenpulli steht Söder im Aufnahmestudio und singt voll Inbrunst „Winterwunderland“. Dazwischen werden Bilder von Kerzenschein, Schnee und einem Reh eingeblendet. Dieses knapp zweiminütige Video veröffentlichte der Ministerpräsident an Heiligabend in den Sozialen Medien.

Dazu der Text: „Wir leben in unsicheren Zeiten. Umso wichtiger und schöner ist Weihnachten. Ich wünsche allen ein frohes und friedliches Fest.“ Und Söder schreibt weiter: „PS: Ich bin ein Fan von Weihnachtsliedern. Mein liebstes könnt ihr hier hören. Hoffe, euch gefällt es.“ Doch die Meinungen zur Gesangseinlage des Politikers sind geteilt.

Am ersten Weihnachtstag hat das Video auf der Plattform „X” bereits 3600 „Gefällt mir“-Angaben und 1700 Kommentare. „Voll gut, klasse“, schreibt ein Nutzer. „Bayrisches Selbstbewusstsein, sehr schön“, eine andere.

Doch es gibt auch Spott: „Sind hier Experten mit dem Spezialgebiet „Menschenrechte“ anwesend? Ist das schon Folter?“, schreibt ein Nutzer. Andere Fragen sich, was dieses PR-Video wohl gekostet haben mag. Tim Achtermeyer, Grünen-Chef in Nordrhein-Westfalen, schreibt: „Könnten Sie sich eigentlich auch vorstellen, in die Politik zu gehen? Seiteneinsteiger sind immer erfrischend.“ (abu)