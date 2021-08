Jetzt kommt die Serie zum Fleisch-Skandal: Corona-Ausbruch bei Tönnies wird verfilmt

Der Ausbruch des Coronavirus‘ in der Tönnies-Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen beherrscht seit Wochen die Schlagzeilen – und stürzte nicht nur Fabrikant Clemens Tönnies und sein Unternehmen, sondern eine ganze Branche in die Krise. Nun gibt es offenbar erste Pläne für eine Serie zum Skandal.

Wie das Online-Medienmagazin „DWDL“ berichtet, soll es in der Serie, die in einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen spielt, um den Ausbruch von Covid-19 in der Nähe einer Fleischfabrik gehen. Klar, dass dieses fiktive Setting den Ausbruch bei Tönnies zum Vorbild hat.

So soll „die Geschichter dreier Familien – vor und nach dem Corona-Ausbruch erzählt werden.“ Eine Familie „fürchtete dabei den Verlust ihrer Macht“, die andere ist hingegen der Pandemie am Fließband direkt ausgesetzt und die dritte Familie „versucht, Licht ins Dunkel zu der Ereignisse zu bringen“.

Tönnies-Serie soll „Der Dschungel“ heißen

Die vierteilige Serie mit dem Arbeitstitel „Der Dschungel“ wird derzeit vom Pay -TV-Sender TNT Serie und Autor und Produzent Jörg Winger entwickelt. Wann die Miniserie produziert und ausgestrahlt werde, steht derzeit noch nicht fest. Auch über Darsteller ist noch nichts bekannt.

„In einer Fleischfabrik bündeln sich Themen wie ökonomische Ungleichheit, Migration, industrielle Arbeitsbedingungen, Gesundheitspolitik und Klimawandel wie unter einem Brennglas“, sagt Jörg Winger gegenüber „DWDL“. „Globale Probleme spiegeln sich hier im Lokalen. Wir sind überzeugt, dass dieser Stoff mit seiner emotionalen Kraft und gesellschaftlichen Relevanz das Zeug dazu hat, einen differenzierten Beitrag zur öffentlichen Debatte zu leisten.“ (alp)