Seit 2007 vermisst: Junge Frau behauptet, Maddie McCann zu sein

Die Geschichte von Madeleine McCann, die 2007 aus einer Ferienwohnung in Portugal spurlos verschwand, gilt als das größte Kriminal-Rätsel der vergangenen Jahre. Bisher ist immer noch nicht klar, wo das mittlerweile weltberühmte Mädchen ist und ob es überhaupt noch lebt. Eine 21-jährige Polin behauptet nun, Maddie zu sein. Ein Experte hält dies jedoch für extrem unwahrscheinlich.

Zahlreiche Theorien ranken sich um das Verschwinden von Maddie, nach der an allen erdenklichen Orten und mit verschiedensten Hinweisen und Methoden gesucht wurde. Zwischenzeitlich wurden sogar die Eltern des britischen Mädchens verdächtigt, etwas mit dem Verschwinden zu tun zu haben.

Derzeit gilt der Deutsche Christian B. als Hauptverdächtiger in dem Fall. Der bereits wegen mehrerer, schwerer Straftaten verurteilte B. sitzt eine siebenjährige Haftstrafe in Oldenburg ab. Die Behörden sind mittlerweile davon überzeugt, dass der pädophile Intensivtäter das Mädchen getötet hat. Wirklich Gewissheit gibt es in einem der spektakulärsten Vermisstenfälle der letzten Jahrzehnte aber immer noch nicht.

Junge Frau behauptet, Madeleine McCann zu sein

Vor wenigen Tagen hat nun eine junge Polin mit ihrem Instagram-Account „IamMadeleineMcCann“ für Aufsehen gesorgt – und den Fall Maddie erneut in den Fokus der Öffentlichkeit gebracht. Auf ihren Account, dem mittlerweile eine Million Nutzer:innen folgen, hat Julia, so der Name der Frau, zahlreiche Fotos hochgeladen, auf denen sie Kinder-Fotos von sich mit Fotos der verschwundenen Maddie vergleicht. So sollen Ähnlichkeiten sichtbar werden und belegen, dass Julia Madeleine ist.

Auch mit Fotos der Mutter der Verschwundenen bastelte Julia Collagen – und will so angebliche, äußerliche Ähnlichkeiten offenbaren. Julia ist der Meinung, dass sie und Maddie mindestens einen ähnlichen Augenfleck und ein identisches Muttermal am Bein besitzen.

Die junge Frau schreibt auf ihrem Profil, dass sie selbst nicht sicher ist, Maddie zu sein, sie aber gerne Klarheit hätte. So könne sie sich an ihre frühe Kindheit kaum erinnern und stellt in Frage, ob ihre Eltern auch wirklich ihre Eltern sind. Denen hätte sie immer wieder Fragen gestellt, doch sie hätten sich immer wieder in Widersprüche verstrickt und immer wieder das Thema gewechselt.

In ihren Posts markiert Julia auch immer wieder die britische Polizei und andere Instanzen. Wie sie schreibt, konnte sie aber mit ihnen noch nicht kommunizieren. Aber: Die Familie von Maddie McCann hätte mittlerweile angeblich einem DNA-Test zugestimmt. Von den McCanns gibt es bisher noch kein Statement zu den Behauptungen der Frau, unter deren Posts sich mittlerweile Zehntausende Kommentare sammeln. Darin: Rätsel, Mutmaßungen, Zustimmung – aber auch ganz viele Zweifel.

Die einen sind sich sicher, dass die Ähnlichkeit nicht zu leugnen ist, die andere, dass es sich keinesfalls um Maddie McCann handelt. „Es ist nahezu ausgeschlossen, dass diese Frau Maddie McCann ist“, sagt hingegen auch Gesichterkennungsexperte Christian Fehrlin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), „zu 99 Prozent“.

Mit einer von ihm entwickelten Gesichtserkennungssoftware testete er die Fotos von Maddie und Julia und stellte fest, dass sich diverse Gesichtspartien stark voneinander entscheiden. Fehrlin ist sicher: „Den DNA-Test kann man sich in dem Fall sparen.“ (alp)