Lange galt Israel mit seiner Corona-Politik als Vorbild in Sachen Pandemie-Bekämpfung. Vor allem die Geschwindigkeit, mit der das Land ab Ende 2020 seine Bevölkerung impfte, imponierte vielen. Ein Großteil der Bevölkerung ist bereits durchgeboostert, zum Teil haben die Menschen sogar schon den vierten Piks erhalten. Trotzdem verzeichnet das Land so viele Neuinfektionen und Covid-Tote wie noch nie und so viele Intensivpatienten wie seit einem Jahr nicht mehr. Was ist da los?

Verschwörungschwurbler und Impfgegner nutzen die aktuellen israelischen Corona-Zahlen, um ihre wirren Thesen zu unterfüttern: Die Impfung angeblich bringe gar nichts, das sehe man ja an der steigenden Auslastung der Intensivstationen und den hohen Todesraten.

Die Zahl der Covid-Intensivpatienten und -Todesfälle in Israel steigt

In der Tat verzeichnet Israel derzeit so viele Neuinfektionen wie noch nie. Am Mittwoch registrierten die Behörden knapp 70.700 neue Fälle. Auch bei den Corona-Todesfällen liegt der Wert so hoch wie noch nie seit Pandemie-Beginn. Im Sieben-Tage-Schnitt starben zuletzt jeden Tag gut 91 Menschen, geht aus Daten der US-amerikanischen Johns-Hopkins-Universität (JHU) hervor. Im Vergleich zur Vorwoche gab es zuletzt eine Steigerung der Todesfälle um gut 300 Prozent.

Daten der Johns-Hopkins-Universität zeigen den steilen Anstieg bei den Covid-Todesfällen in Israel.

Auch bei der Rate der Covid-Erkrankten, die auf Intensivstationen behandelt werden müssen, zeigt der Trend nach oben. Wöchentlich mussten zuletzt gut 1350 Menschen wegen einer Corona-Infektion in intensivmedizinische Behandlung, zeigen Daten der JHU. Tendenz: weiter steigend.

Die Zahl der Neuaufnahmen von Covid-Erkrankten auf die Intensivstation stieg zuletzt in Israel deutlich an.

Gleichzeitig sind 72 Prozent der Bevölkerung in Israel schon mindestens einmal gegen Corona geimpft. 66 Prozent haben schon zwei, rund 55 Prozent bereits drei Dosen verabreicht bekommen. Circa 10 Prozent der Menschen, überwiegend aus vulnerablen Gruppen, haben sogar schon eine vierte Impfung gegen Covid-19 erhalten.

Trotzdem ist der Zusammenhang, den die Schwurbler herstellen wollen, natürlich Quatsch. Impfungen gegen das Coronavirus sind extrem effektiv, wirksam und sicher – dazu gibt es zahlreiche Studien. Aber warum steigen die Zahlen der schwerkranken Covid-Patienten und Todesfälle in Israel dann trotz einer hohen Impfquote weiter an? Es gibt drei mögliche Erkläransätze.

Auswirkungen von Omikron: Todes- und Intensivfälle hinken der Inzidenz hinterher

Ein Grund für den plötzlich erscheinenden Anstieg bei der Intensivbelegung und den Todesfällen könnte der zeitliche Abstand zwischen Ansteckung und schwerer Erkrankung sein. Wissenschaftler:innen werden nicht müde zu erklären, dass die Auswirkungen hoher Inzidenzen immer erst mit einigen Tagen beziehungsweise Wochen Verzug in den Krankenhäusern und bei Bestattungsunternehmen sichtbar werden.

Die Zahl der Intensivfälle und Todesrate hinken der Inzidenz quasi hinterher, weil Infizierte nicht sofort nach der Ansteckung ins Krankenhaus müssen. Sondern: Es dauert einige Tage, bis sie so schwer erkranken, dass sie überhaupt eingeliefert werden und dann noch weitere Tage, bis sie in einem so schlechten Zustand sind, dass sie auf Intensivstationen kommen beziehungsweise sterben.

Diese Erklärung passt zur aktuellen Inzidenzkurve: Israel wird derzeit, genau wie andere Länder, heftig von Omikron überrollt. Die Infektionszahlen explodierten seit Jahresbeginn – aber: Seit einigen Tagen ist ein klarer Abwärtstrend erkennbar.

Omikron ließ die israelische Inzidenz-Kurve heftig nach oben ausschlagen.

Möglich ist also, dass die krasse Anstiege der Intensivbetten-Belegung und Covid-Todesfälle in Israel schlicht darauf zurückzuführen sind, dass die Auswirkungen von Omikron erst jetzt sichtbar werden.

Israel hat immer noch eine große Impflücke

Impfweltmeister – diesen Titel kann Israel schon lange nicht mehr für sich reklamieren. Denn: So flott die Impfkampagne damals auch anlief, so sehr geriet sie irgendwann auch ins Stocken. Das wird deutlich, wenn man die israelischen Impfquoten mit den deutschen vergleicht.

Hierzulande sind bislang rund 74 Prozent der Menschen vollständig gegen Corona geimpft – 8 Prozent mehr als in Israel. Und Deutschland nimmt innerhalb Europas ja auch keinen Spitzenplatz ein, wenn man sich die Zahlen etwa aus Dänemark, Spanien oder Portugal anschaut, wo laut JHU schon zwischen 81 und sagenhaften 91 Prozent der Bevölkerung als vollständig gepikst gelten.

Wie viele Menschen sind bereits gegen Corona geimpft? Israel nimmt in dieser Auflistung den letzten Platz ein.

Rund ein Drittel der Menschen in Israel hat also noch gar keinen oder nur einen unzureichenden Impfschutz. Nadav Davidovitch, Direktor der Schule für öffentliche Gesundheit an der Ben-Gurion-Universität des Negev, erklärte das in einem Interview so: „In Israel wurden wir von einer Kombination aus Pandemiemüdigkeit, einigen Leuten, die die dritte Dosis nicht in Anspruch nahmen, und einer niedrigen Impfrate bei Kindern getroffen.“ Hinzu kommt: Es gibt eine renitente Gruppe an streng religiösen, ultrakonservativen Impfverweigerern in Israel.

Die Impflücke ist also groß – auch das könnte die hohen Zahlen bei den Intensivpatienten und Todesfällen erklären. Das untermauern die von den israelischen Behörden erhobenen Daten, analysierte die Tageszeitung „Haaretz“: Demnach lag die Sterblichkeitsrate pro 100.000 Menschen für die über 60-Jährigen Ende Januar bei 16,3 für Ungeimpfte – im Gegensatz zu 0,9 für vollständig geimpfte Personen. Insgesamt könnte „die Todeswahrscheinlichkeit für Ungeimpfte 10- bis 20-mal höher sein“, erklärte Professor Itamar Grotto, früher Vize-Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, gegenüber „Haaretz“.

Neben Corona grassiert auch die Grippe

Ein weiterer Faktor, der bei den aktuellen Corona-Zahlen in Israel berücksichtigt werden muss: Das Land erlebt derzeit parallel zu Corona auch eine starke Grippewelle. Dies führte bereits dazu, dass sich Menschen gleichzeitig mit Influenza- und Corona-Viren ansteckten und sogenannte Flurona-Erkrankungen aufwiesen.

In der Regel werden Menschen, die positiv auf Corona getestet wurden, in Israel nicht auch noch auf Influenza getestet – und andersherum. Dadurch lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, dass 100 Prozent der offiziellen Covid-Toten auch tatsächlich nur an Corona gestorben sind. Dadurch könnte die hohen Covid-Todesrate womöglich verfälscht sein, muss aber nicht.