Irritierender Anblick: Minister gibt Live-Interview, plötzlich verrutscht die Kamera

Ein Vorteil an der Homeoffice-Arbeit: Man kann auf den üblichen Büro-Dresscode pfeifen. Viva la Joggingbüx – ähm, zumindest, wenn man überhaupt eine Trägt und nicht gerade ein TV-Interview gibt. So wie jetzt der rumänische Politiker Ionut Marian Stroe (40). Der ließ in einem Interview sehr tief blicken …

Kurz mal eine Live-Schalte von der TV-Sportsendung ins Home-Office, genauer gesagt: ins Wohnzimmer des rumänischen Sportministers. Der sprach in dem kurzen Clip mit betont kompetenter Miene über Corona und die Sportwelt, als die Kamera verrutscht – und einen überraschenden Anblick offenbart. Der Minister trägt keine Hose!

„Was für ein Glück, dass er überhaupt eine Hose anhat“, kommentiert ein amüsierter Twitter-User. Aber mal ehrlich: Noch herrlicher als der ungeplante Einblick ist die Reaktion des Moderators …