Irre Posse: Stadt lässt Skatepark zuschütten – und das Netz flippt aus

Was für eine irre Posse! In Hessen hat die Stadt einen Skatepark zuschütten lassen. Eifrige Sport-Fans wehrten sich dagegen – und sorgen damit nun für Mega-Gelächter in sozialen Netzwerken.

Im hessischen Dieburg gibt es eine Skate-Anlage. Weil dort immer wieder Verstößen gegen die Corona-Auflagen passierten, entschloss sich die Stadt kürzlich, den Park mit Rollsplitt zuzuschütten. Das hatte schon für bundesweite Schlagzeilen gesorgt. Sport-Fans wollten sich das allerdings nicht gefallen lassen und räumten die Anlage wieder frei. Der Stadt kommt die Aktion nicht ungelegen, wie Bürgermeister Frank Haus (parteilos) am Freitag der dpa sagte: Wegen sinkender Inzidenzen im Kreis Darmstadt-Dieburg muss die Kommune den Platz ohnehin wieder freigeben.

Bürgermeister freut sich über weniger Reinigungsarbeit

„Der Aufwand der Reinigung hat sich nun deutlich verringert“, sagte Haus. „Die Kehrmaschine beseitigt verbliebene Reste, um eine gefahrlose Benutzung der Anlage sicher zu stellen.“ Man werde aber weiter die Einhaltung der Corona-Kontaktbeschränkungen kontrollieren.

Fleißig! Unbekannte befreiten den Dieburger Skatepark vom Rollsplitt. picture alliance/dpa/Keutz TV-News Foto:

Die Kehraktion sei zwar nicht angemeldet gewesen, sagte Haus, die Stadt sei aber „aufgrund der deutlich gesunkenen Inzidenz und der damit einhergehenden Lockerungen ab dem kommenden Sonntag“ bewusst nicht eingeschritten. Man habe die Aktion lediglich von der Polizei „begleiten“ lassen. Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs werde nicht gestellt.

Laut Bürgermeister solle es sich überwiegend um Personen gehandelt haben, die nicht aus Dieburg stammen. Das decke sich mit den Beschwerden in sozialen Medien und E-Mails, die nach dem Zuschütten des Parks die Stadt erreicht hatten: Sie waren laut Haus „beinahe ausschließlich anonym und aus dem gesamten Bundesgebiet“.

Laut Polizei verlief die Aktion störungsfrei. Auf wen der Aufruf ursprünglich zurückgehe, sei unbekannt. Zwar habe es Hinweise auf Querdenker gegeben, „aber wir würden die Aktion in keinerlei Zusammenhang mit dieser Gruppe stellen“, sagte eine Polizeisprecherin der dpa. „Den Menschen ging es darum, den Platz wieder freizuräumen.“

Skatepark-Posse von Dieburg sorgt für Gelächter im Netz

Der Fall sorgt nun für mächtig Wirbel im Netz – denn die Aufräumer brachten einen Teil des Splitts offenbar im Rathaus vorbei, zeigten Twitter-Bilder:



Ein Nutzer kommentierte dazu: „Was für absolute Kings. Helden.“ Der Beitrag wurde bereits mehrere Tausend Mal mit Herzchen versehen.



Auch die Botschaft, die die Saubermacher hinterließen, sorgte für viel virtuellen Applaus: „Gruss an den Bürgermeister“, schrieben die Unbekannten. Ein Foto davon wurde sogar schon rund 15.000 Mal mit einem „Gefällt mir“ markiert und hundertfach geteilt. (mik/dpa)