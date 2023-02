Iran macht Israel für Angriff in Isfahan verantwortlich

Teheran gibt Israel die Schuld für den Drohenangriff auf Isfahan. Wer steckt hinter den Attacken im Iran? Und ist damit eine neue Stufe der Eskalation erreicht?

Der Iran hat nach einem Drohnenangriff auf einen Rüstungsbetrieb in der zentralen Stadt Isfahan den Staat Israel als Drahtzieher für die Attacke verantwortlich gemacht. Wie die Nachrichtenagentur Isna am Donnerstag berichtete, habe der iranische UN–Vertreter Amir Said Irawani beim Generalsekretär der Vereinten Nationen einen schriftlichen Protest eingereicht. Der Angriff habe gegen internationales Recht verstoßen, lautete der Vorwurf.

Israel soll Sprengstoff in den Iran geschmuggelt haben

Bereits am Mittwoch hatte der Iran kurdische Oppositionsgruppen beschuldigt, mit der Hilfe des israelischen Geheimdienstes Mossad Drohnenteile und Sprengstoff in den Iran geschmuggelt zu haben. Die vom Iran erhobenen Vorwürfe ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Teheran bezeichnet Israel als Erzfeind

Das „Wall Street Journal“ berichtete nach dem Drohnenangriff in der Nacht zum Sonntag, dass Israel hinter der Attacke stecke. Israels Armee äußerte sich dazu nicht. Seit der Islamischen Revolution 1979 bezeichnet Teheran Israel als Erzfeind. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bezeichnet den Iran ebenfalls als „wichtigsten Feind“ und sieht in der politischen Führung ein „Terrorregime“. (dpa/mp)