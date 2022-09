iOS 16: Diese Neuerungen bringt das Apple-Update für iPhone-Nutzer

Wie immer ist auch dieses Mal das neue iPhone-Betriebssystem mit Spannung erwartet worden: Seit Montag steht nun iOS 16 für Apple-Benutzer bereit. Das Update hat vor allem die Sicherheitslücke Passwort im Fokus.

Eine der zentralsten Neuerungen, die Apple bereits zuvor angekündigt hatte, wird der Schritt in die Passwort-Freiheit sein. So soll die Sicherheitslücke Passwort immer weiter geschlossen werden – seit vielen Jahren bereits ein großes Ziel der Tech-Giganten. So soll das konkret mit iOS 16 gehen: Mit der Technologie Passkey soll es iPhone-Nutzern dann möglich sein, sich bei Apps und Webseiten anzumelden oder zu registrieren, ohne dass man sich ein Passwort überlegen oder merken muss.

Passkey dient als digitaler Schlüssel, der „kryptografische Techniken“ nutzt. Um diesen Schlüssel zu erstellen, werden bereits verfügbare Features wie Touch ID und Face ID verwendet. So kann man sich dann mit dem Gesicht oder dem Fingerabdruck bei sämtlichen Anwendungen anmelden. Ein Passwort muss man sich nie überlegen – ein Unterschied zur bisherigen Schlüsselbund-Funktion.

Zudem steht bei iOS 16 der Sperrbildschirm im Fokus. Ab sofort wird es möglich sein, diesen nicht nur mit Hintergrundbildern, sondern auch mit Widgets zu individualisieren. So kann man sich das Wetter, den Wecker, den Batteriestatus oder aktuelle Termine anzeigen lassen. Per anhaltendem Druck auf den Sperrbildschirm kann die Optik angepasst werden. Außerdem können Schriftart und Farbe der Uhrzeit individuell verändert werden.

Komplett erneuert wurde auch die Anzeige von Push-Benachrichtigungen. Bisher waren die in der Mitte des Bildschirms zu finden – mit iOS 16 werden sie an den unteren Display-Rand verbannt, wo sie um einiges unauffälliger erscheinen. Wischt man hier einmal nach oben, hat man jedoch auch die übliche Ansicht vor sich. Wird hingegen nach unten geswipet, verschwinden die Nachrichten komplett aus dem Bild. Ergebnis: eine ästhetischere Anzeige und nicht der übliche Nachrichten-Überfluss.

iOS 16 ist über drei Gigabyte groß

Weitere Neuerung: Es ist möglich, via iMessage verschickte Nachrichten innerhalb von 15 Minuten nachträglich noch zu bearbeiten – oder innerhalb von zwei Minuten zu löschen. Außerdem: Messages, auf die man erst später reagieren will, können erneut als „ungelesen“ markiert werden.

Mit iOS 16 wird auch das Basteln an Fotos einfacher: In der Foto-App lassen sich Motive in Bildern entlang der Konturen ausschneiden, freistellen, kopieren und teilen. Die Funktion wird auch in der in der Übersicht sowie in Safari zur Verfügung stehen.

Laut Apple wird iOS 16 für alle iPhone-Modelle bis zum iPhone 8 verfügbar sein. Benutzer updaten auf das neue Betriebssystem wie gehabt unter „Einstellungen“ und wählen dann im Menüpunkt „Allgemein“ den Unterpunkt „Softwareupdate“ – hier sollte Ihnen das Update direkt angeboten werden.

Die iOS-16-Version ist über drei Gigabyte groß. Der Download kann somit auch mehrere Stunden dauern. Das iPhone kann jedoch während des Updates im Hintergrund wie gewohnt benutzt werden. Nutzer von Tablets und dem iPadOS 2022 müssen sich noch etwas gedulden: iOS 16 ist hier ab Oktober verfügbar. (alp)