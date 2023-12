„Zu fett“: Influencerin darf nicht in Flieger steigen – dann verklagt sie die Airline

Es war ein schöner Familienurlaub in der Sonne im Libanon – doch die Rückreise entwickelte sich für die brasilianische Influencerin Juliana Nehme zum Albtraum. Als sie ins Flugzeug steigen wollte, wurde sie von einer Stewardess angepöbelt: Nehme sei zu dick für die Economy Class!

Das Plus-Size-Model (150.000 Follower:innen auf Instagram) teilte die Erfahrung in den sozialen Medien. Sie erzählt, wie sie Ende November am Flughafen in Beirut, der Hauptstadt Libanons, in den Flieger der Fluggesellschaft Qatar Airways nach Doha einchecken wollte.

„Zu fett“ für die Econonmy-Class: Plus-Size-Model darf nicht mit Qatar Airways fliegen

Dann der Schock: Eine Stewardess habe zu der 38-Jährigen gesagt, dass sie „zu fett“ für die Sitze in der Economy Class sei. Stattdessen solle sie ein Ticket für mehr als 2000 Euro für die erste Klasse kaufen – dort gebe es genug Platz für sie. Auch ihrer Familie habe man den Flug verweigert.

Juliana Nehme, die schließlich am nächsten Tag mit einer anderen Airline nach Hause flog, verklagte die Fluggesellschaft – mit Erfolg! Qatar Airways muss die Entschädigung für die psychologische oder psychiatrische Behandlung der Influencerin aufkommen, wie ein Gericht im brasilianischen São Paulo entschied.

Wie die „Bunte“ berichtet, begründete die Richterin ihr Urteil damit, dass die Therapie eine „angemessene und verhältnismäßige Maßnahme zur Überwindung des belastenden und traumatischen Ereignisses“ sei. Auf Instagram bedankte sich Juliana Nehme bei ihren Followern für die Unterstützung und schreibt: „Lasst uns weiter für eine gerechtere Welt kämpfen, frei von Fettphobie und allen Formen von Vorurteilen.“ (mp)