In nur zehn Minuten: Hot Dog-Wettesser bricht seinen eigenen Weltrekord

New York -

Hier wird nicht nur ein starker Magen, sondern auch starke Nerven benötigt: Das traditionelle Hot Dog-Wettessen im New Yorker Vergnügungspark „Coney Island" zieht jedes Jahr fresswütige Rekordsucher an. Serien-Champion Joey Chestnut hat in diesem Jahr dabei seine eigene Bestmarke gebrochen.

Manch einer wird sich jetzt fragen: Muss das sein? Aber sowas von. Zumindest, wenn es nach den zahlreichen Fans des traditionellen Vollstopfens geht.

Das Wettessen im Strandbezirk Coney Island geht auf eine Marketing-Aktion im Jahr 1972 zurück und wird seitdem jährlich zum Unabhängigkeitstag der USA am 4. Juli abgehalten. Ausrichter ist das 1916 eröffnete Schnellrestaurant.

Harter Kampf: Joey Chestnut beim traditionellen Hot Dog-Wettessen in New York. imago images/ZUMA Wire Foto:

Gewöhnlich stehen die Teilnehmer vor einem johlendem Publikum dicht nebeneinander an einem langen Tisch und stopfen die Würste samt Brötchen mit beiden Händen in sich hinein.

Wettesser muffeln in diesem Jahr hinter Plastikscheiben

Wegen der Coronavirus-Pandemie lief die Veranstaltung in diesem Jahr jedoch ohne Zuschauer ab, sie wurde aber live im Fernsehen übertragen. Die Wettesser, diesmal nur jeweils fünf in der Frauen- und Männerriege, waren durch Plastikscheiben voneinander getrennt.

In diesem Jahr futterten die Teilnehmer hinter Plastikwänden. imago images/MediaPunch Foto:

Serien-Champion Joey Chestnut stellte dabei einen neuen Rekord und verdrückte am Samstag 75 Würstchenbrote in zehn Minuten. Damit verbesserte er seine frühere Bestleistung von 2018 um einen Hotdog. Nach Angaben der Veranstalter setzte der Ess-Profi mit dem Spitznamen „Jaws“ (Kiefer) damit einen neuen Weltrekord.

Das hier könnte Sie auch interessieren: Wie macht sie das? Britin futtert täglich Tausende Kalorien und wiegt nur 60 Kilo

Chestnut, der zum 13. Mal den Wettbewerb gewann, habe in der kurzen Zeit fast 22.000 Kalorien konsumiert, rechnete der Sportsender ESPN vor. Deutlich hinter dem Sieger platzierte sich Mitstreiter Darron Breeden (31) mit 42 Hotdogs.

Auch bei den Frauen wurde ein neuer Rekord aufgestellt

In der Frauenriege stellte Titelverteidigerin Miki Sudo mit 48,5 Hotdogs in zehn Minuten ebenfalls einen neuen Rekord auf. Es war ihr siebter Sieg in dem Wettbewerb.



Auch Miki Sudo brach den Rekord bei den Frauen. imago images/ZUMA Wire Foto:

Die 34-jährige Schnellesserin übertraf ihren persönlichen Rekord von 2017 mit 41 Würstchenbroten und den von Sonya Thomas, die 2012 mit 45 Hotdogs einen Frauen-Weltrekord aufgestellt hatte. (dpa/alp)