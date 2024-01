In Ecuador eskaliert die Gewalt: Drogen-Gang stürmt Studio während TV-Sendung

Ecuador, das sind Amazonas, Andenhochland und Bandengewalt. Das einst friedliche Land in Südamerika versinkt immer tiefer im Sumpf des Verbrechens. Enthemmt brutale Banden kämpfen um ein Stück vom Kuchen im lukrativen Drogengeschäft. Jetzt demonstrieren sie ihre Gewalt sogar live im Fernsehen.

Bewaffnete stürmen ein TV-Studio, mitten in einer Sendung: Die Szenen wirkte wie aus einem Action-Thriller – doch hier gab es keinen Hollywood-Helden mit Superwaffen, der die Überfallenen rettete. Das Studio des staatlichen Senders TC wurde am Dienstag von Gangmitgliedern gestürmt. Maskierte prügelten auf die Angestellten ein und zwangen sie zu Boden.

Obwohl das Licht im Studio ausging wurde die Übertragung nicht unterbrochen, Schüsse und Schreie waren zu hören. Nach etwa 30 Minuten war zu sehen, wie die Polizei das Studio stürmte, 13 Angreifer wurden festgenommen.

Ecuador: Wegen der Bandenkriminalität herrscht Ausnahmezustand

Möglicher Auslöser der öffentlichen Attacke: Der Präsident hat am Montag wegen der eskalierenden Gewalt im Land den Ausnahmezustand verhängt. Seitdem wird die Polizei noch heftiger attackiert, mindestens sieben Polizisten wurden entführt.

Was ist da los in Ecuador? Präsident Daniel Noboa erklärte gerade, sein Land befinde sich in einem „internen bewaffneten Konflikt“, er sprach davon, Banden zu „neutralisieren“.

Die Sicherheitslage in Ecuador hat sich fatal verschlechtert in den letzten Monaten. Die Mordrate von rund 46,5 Tötungsdelikten pro 100.000 Einwohner im Jahr 2022 ist eine der höchsten Lateinamerikas.

Der Grund: Drogenhandel. Ecuador hat nicht nur überwältigend schöne Natur, sondern es liegt auch zwischen Kolumbien und Peru, den beiden größten Kokainproduzenten der Welt. Gangs mit Verbindungen zu mächtigen mexikanischen Kartellen kämpfen um die Kontrolle über die Schmuggelwege der Drogen.