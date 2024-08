In dichtem Nebel: Flugzeug prallt gegen Windrad – Frau tot

Eine Insassin kommt ums Leben, als ein Kleinflugzeug auf ein Feld stürzt. Das Flugzeug war mit einem Windrad kollidiert.

Beim Absturz eines mit zwei Personen besetzten Kleinflugzeugs in Nettersheim (Kreis Euskirchen) ist eine Frau am Freitag ums Leben gekommen. Der zweite Insasse kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Das Flugzeug sei in dichtem Nebel gegen ein Windrad geflogen, sagte eine Sprecherin der Kreispolizei Euskirchen. Daraufhin sei die Propellermaschine auf ein Feld gestürzt. Eine Zeugin hatte gegen 14.30 Uhr einen dumpfen Knall zwischen den Ortslagen Nettersheim-Engelgau und Nettersheim-Frohngau gehört.

Die Ermittlungen der Unfallursache werden durch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) übernommen. Die Höhe des Schadens an dem Fluggerät und dem Windrad kann noch nicht beziffert werden. (dpa/mp)