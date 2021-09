Unglaubliche Regel in China: Dort dürfen Kinder und Jugendliche nur noch drei Stunden in der Woche online zocken. Die Regierung möchte mit dieser Regelung dazu beitragen, die körperliche und geistige Gesundheit von Jugendlichen zu schützen.

Zwischen Montag und Donnerstag dürfen Kinder und Jugendliche nach der neuen Maßnahme gar nicht mehr spielen. Am Freitag sowie am Wochenende dürfen Anbieter die Spiele nur noch in der Zeit von 20 Uhr bis 21 Uhr zugänglich machen. Ausnahme bilden chinesische Festtage und Ferien, an dem Kinder und Jugendliche eine weitere Stunde spielen dürfen. „ “

China: Anmeldung zu Spielen mit Personalausweis und Gesichtserkennung

Die Umsetzung der Regelung ist in China denkbar einfach. Spieler müssen sich mit den Daten ihres Personalausweises anmelden. Der Internet-Gigant „Tencent“ hat zusätzlich eine Gesichtserkennung installiert, die verhindern soll, dass minderjährige nachts mit den Handys ihrer Eltern spielen, um das Verbot zu umgehen.

Die chinesischen Behörden kündigten außerdem an, die Gaming-Konzerne künftig noch strenger auf die Umsetzung der Regel zu kontrollieren.

Durchschnittliche Spieledauer in Deutschland deutlich höher

In Deutschland spielen Jugendliche deutlich mehr als drei Stunden wöchentlich, dass ergibt die „JIM“-Studie (Jugend, Information, Medien) aus 2020. Diese untersuchte den Medienumgang von 12- bis 19-Jährigen in Deutschland. Bei der repräsentativen Stichprobe wurden 1200 Jugendliche befragt.

Die durchschnittliche Spieldauer von Jugendlichen beträgt demnach werktags 121 Minuten (2:01 Stunden). Am Wochenende steigt die Nutzungsdauer auf durchschnittlich 145 Minuten (2:41 Stunden) an. Dies ergibt eine durchschnittliche Spieldauer von 14:55 Stunden.