Im Januar starben hier 40 Menschen : Osttürkei erneut von schwerem Erdbeben erschüttert

Istanbul -

Ein Erdbeben der Stärke 5,3 hat die Osttürkei erschüttert. Das Epizentrum des Bebens von Sonntagmorgen lag nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde Afad in der Provinz Elazig. Es gebe keine Meldungen über Opfer oder Schäden.



Dies teilte Innenminister Süleyman Soylu auf Twitter mit. Im Januar war die Region bereits von einem Beben der Stärke 6,8 erschüttert worden - mehr als 40 Menschen wurden getötet.

Besondere georaphische Lage: Immer wieder Erdbeben in der Türkei

Durch die Türkei verlaufen mehrere Verwerfungslinien, also Bereiche, an der bewegte Gesteinsschollen zusammentreffen. Eines der verheerendsten Beben der letzten Monate ereignete sich im Oktober in der Küstenstadt Izmir. Mehr als 100 Menschen kamen dabei ums Leben. Auch die Millionenmetropole Istanbul ist stark erdbebengefährdet. (dpa)