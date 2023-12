Berlin: Hunderte bewerfen sich mit Pyrotechnik, Einsatzkräfte attackiert

In der Nähe des Alexanderplatzes in Berlin haben sich in der Silvesternacht etwa 500 Menschen mit Pyrotechnik beworfen.

Die Polizei habe die Gruppe am Neptunbrunnen auseinandergetrieben und nach Feuerwerk kontrolliert, teilte die Polizei auf der Onlineplattform X (vormals Twitter) mit.

Am #Neptunbrunnen bewarfen sich ca. 500 Personen gegenseitig mit Pyro.

Unsere Kolleg. haben die Gruppe auseinander getrieben & nach Feuerwerk kontrolliert.

„Aus einer ca. 200-köpfigen Gruppe, die sich an den Rathauspassagen aufhielt, wurden unsere Einsatzkräfte mit Pyro beschossen“, hieß es weiter. Es werden demnach Festnahmen durchgeführt.

Die Polizei ist in der Silvesternacht in Berlin mit einem Großaufgebot im Einsatz: Etwa 3500 Polizisten waren den Angaben der Polizeipräsidentin auf den Straßen der Hauptstadt unterwegs. Zusätzlich waren demnach mehr als 1000 Polizistinnen und Polizisten in Streifenwagen und Polizeiwachen im Einsatz. 500 Kräfte der Bundespolizei sollten an Bahnhöfen für Sicherheit sorgen.

Zehntausende bei Silvester-Party am Brandenburger Tor

Derweil haben sich tausende Menschen bei der traditionellen Silvester-Party am Brandenburger Tor eingefunden. Nach Angaben der Veranstalter wurden bis zum frühen Sonntagabend 45.000 Tickets verkauft, die Party war für bis zu 65.000 Menschen ausgelegt.

„Ich finde es hier sehr gut organisiert. Es ist nicht so voll“, sagte eine junge Frau aus Stuttgart. Teils hatten die Besucher hohe Erwartungen: „Es ist das erste Mal, dass ich Silvester außerhalb von Spanien verbringe. Ich wollte zur spektakulärsten Party, die ich finden konnte“, sagte eine Frau aus Spanien auf der Partymeile.

Die Silvester-Party wird im ZDF live als Show mit dem Namen „Willkommen 2024“ übertragen. Moderiert wird sie von Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner. Erstmals seit der Corona-Pandemie soll es wieder ein Höhenfeuerwerk geben. Neu ist an diesem Jahreswechsel eine Eintrittsgebühr von zehn Euro.





