Hund tötet sieben Monate altes Baby – eingeschläfert

Rettungskräfte seien innerhalb von Minuten vor Ort gewesen, teilt die West Midlands Police mit. Doch das Kind sei schwer am Kopf verletzt worden.

In England ist ein Baby von einem Hund getötet worden. Das sieben Monate alte Mädchen sei schwer am Kopf verletzt worden, als der Hund der Familie es zu Hause gebissen habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Rettungskräfte hätten das Kind vor Ort behandelt und dann ins Krankenhaus gebracht, es sei aber kurz darauf gestorben.

Rasse nicht als gefährlich eingestuft

„Unsere Gedanken sind bei der Familie in dieser furchtbaren Zeit“, teilte die West Midlands Police mit. Der Hund habe keiner als gefährlich eingestuften Rasse angehört und sei nach dem Vorfall in der Stadt Coventry am Sonntag eingeschläfert worden.