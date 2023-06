Homeoffice-Boom: Nur noch an diesen Tagen kommen die Deutschen ins Büro

Seit Corona wird Homeoffice und hybrides Arbeiten immer mehr zum Trend. Eine aktuelle Umfrage der Unternehmensberatung für Workplace-Management „combine“ Consulting zeigt, wie und wann die Deutschen im Büro tatsächlich arbeiten.

„Combine“ führte die Messung zur Büropräsenz in den vergangenen zehn Jahren an rund 17.000 Arbeitsplätzen durch. Das Ergebnis: Nach Ende der Corona-Schutzmaßnahmen liegt die Büroauslastung in Deutschland bei rund 40 Prozent.

Corona sorgt für Homeoffice-Trend

Vor der Pandemie waren es ganze 20 Prozent mehr. Das liegt laut Hendrik Grempe, Geschäftsführer von „combine“ Consulting an den Arbeitsbedingungen während Corona. „Homeoffice wurde für viele zur Realität und zeigte, dass Büroarbeit oftmals gut hybrid geleistet werden kann“, so Grempe.

Auch die Lieblings-Homeoffice-Tage der Deutschen wurden von der Umfrage ermittelt. So etablierten sich nach Ende der Corona-Schutzmaßnahmen Montag und Freitag als die beliebtesten Homeoffice-Tage.

Das Verhalten der Deutschen in ihren Büros veränderte sich ebenfalls. So sei laut der Messung die Auslastung von Besprechungsräumen zwischen 2022 und 2023 von 40 Prozent auf sieben Prozent gesunken.