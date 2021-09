Hollywood-Star hat Corona: Antonio Banderas feiert 60. Geburtstag in Quarantäne

Madrid –

Mel Gibson, Tom Hanks, Alyssa Milano: Immer wieder werden prominente Namen bekannt, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben – das Virus macht eben auch nicht vor den VIPs Halt. Auch den spanischen Schauspieler Antonio Banderas hats erwischt – er musste seinen 60. Geburtstag in Corona-Quarantäne verbringen.

„Ich bin gezwungen, meinen 60. Geburtstag in Quarantäne zu verbringen, weil ich positiv auf die Covid-19-Erkrankung getestet wurde“, erklärte der Ex-Mann von Melanie Griffith am Montag in einem Instagram-Post.

Antonio Banders ist überzeugt, bald wieder auf den Beinen zu sein

Es gehe ihm „relativ gut“, auch wenn er „etwas müder“ sei als normalerweise. Er sei überzeugt, bald wieder wohlauf zu sein, versicherte der Schauspieler seinen Fans. Die Isolation wolle er nutzen, um „zu lesen, zu schreiben, mich auszuruhen und meinen nun vervollständigten 60 Jahren einen Sinn zu geben“. An seinem 60. Geburtstag verspüre er „viele Wünsche und Enthusiasmus“.

Am vergangenen Sonntag hätte der Spanier, der mit der US-Amerikanerin Nicole Kimpel liiert ist, an einer Benefiz-Veranstaltung im südspanischen Marbella moderieren sollen, was er jedoch kurzfristig absagte. Wo er seine Quarantäne verbringt, verriet er nicht.

Der aus Malagá stammende Schauspieler hat unter anderem ein Haus in Großbritannien, wo er im Jahr 2017 einen Herzinfarkt erlitt. Banderas ist einer der bekanntesten Schauspieler Spaniens.

Im Januar erhielt er seine erste Oscar-Nominierung als bester Schauspieler für seine Rolle als Regisseur im Film „Leid und Herrlichkeit“ von Pedro Almodóvar. Jedoch schnappte ihm Hollywood-Kollege Joaquin Phoenix den Gold-Jungen für seine Verkörperung des „Joker“ vor der Nase weg. (dpa/alp)