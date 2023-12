Hochwasser-Einsätze: Anwohner entwenden Sandsäcke von Deichen

Seit den Feiertagen sind deutschlandweit Tausende Feuerwehrleute wegen des Hochwassers im Einsatz. Doch abgesehen von den Wassermassen haben die Einsatzkräfte auch mit Diebstählen und Schaulustigen zu kämpfen.

Bei den laufenden Hochwasser-Einsätzen beklagen Feuerwehren den Diebstahl von Sandsäcken. „Sandsäcke, die an Deichen verbaut sind, werden von Anwohnern weggeholt, weil sie selber keine Sandsäcke haben, um ihre Häuser zu schützen“, sagte der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands, Karl-Heinz Banse, am Donnerstag in Berlin. Er sprach von vielen Problemen bei den Einsätzen.

Feuerwehr klagt über Probleme bei Hochwasser-Einsätzen

„Es gibt Beleidigungen, es gibt Diskussionen mit Betroffenen, warum wird erst in der Straße A begonnen und nicht in der Straße B das Wasser abzupumpen? Warum hat mein Nachbar vorher die Feuerwehr im Keller als ich?“, sagte Banse. „Da gibt es viele, viele Streitereien.“ Zudem habe die Feuerwehr mit sehr vielen Schaulustigen zu kämpfen.

Nach Banses Angaben sind seit Heiligabend Tausende Feuerwehrleute in verschiedenen Teilen Deutschlands im Einsatz. „Wir haben eine Hochwasserlage, wie wir sie seit vielen Jahren nicht erlebt haben.“ (dpa/mp)