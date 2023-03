Grausamer Fund: Heranwachsender entdeckt Toten mit Füßen nach oben in Gulli

Einen gruseligen Fund hat ein Heranwachsender in der Nacht zu Sonntag zwischen Köln und Bonn gemacht: In einem Gulli entdeckte er mit den Füßen nach oben die Leiche eines getöteten Mannes, wie ein Polizeisprecher der Bonner Polizei am Sonntag sagte.

Die von dem Zeugen alarmierte Polizei stellte fest, dass jemand den Leichnam im Gulli entsorgen und mit Kies zuschütten wollte; unweit des Gullis sei eine Schubkarre entdeckt worden.

Bereits kurz nach dem gruseligen Fund gelang es den Angaben zufolge in der nahegelegenen Wohnung des getöteten 46-Jährigen einen Tatverdächtigen festzunehmen. Dort habe sich ein 40 Jahre alter Bekannter des Toten befunden.

Der Mann mache zwar bisher keine Angaben zur Sache, es sei aber davon auszugehen, dass beide sich kannten und es sich um eine Mordtat unter Bekannten handele. (mp/afp)