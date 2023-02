Heißer Sommer: Zehn Milliarden Liter Mineralwasser haben die Deutschen 2022 getrunken

Vergangenes Jahr war der Sommer besonders heiß, es gab lange Dürreperioden, da musste viel getrunken werden. Auch deswegen stieg der Mineralwasserverbrauch der Deutschen 2022 im Vergleich zum Vorjahr an, wie der Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) berichtete. Mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 129,5 Litern ist jetzt wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht.

Trotz gestiegener Preise haben die Menschen in Deutschland im vergangenen Jahr häufiger zu Mineralwasser gegriffen. Insgesamt hätten die knapp 160 Mineralbrunnen in der Bundesrepublik 2022 gut zehn Milliarden Liter Mineral- und Heilwasser verkauft, berichtete der Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) am Freitag in Bonn. Im Vergleich zum Vorjahr bedeute dies eine Steigerung um 6,8 Prozent. Der rechnerische Pro-Kopf-Verbrauch wuchs damit auf 129,5 Liter.

Der Konsum von natürlichem Mineralwasser habe damit wieder das Niveau von vor dem Beginn der Coronakrise erreicht, betonte der Verband. Der Zuwachs sei begünstigt worden vom heißen Sommer und warmen Herbst des vergangenen Jahres, aber auch vom gewachsenen Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung, sagte VDM-Geschäftsführer Jürgen Reichle. Der Gesamtabsatz der Mineralbrunnenbranche, bezogen auf Mineralwasser, Heilwasser und Mineralbrunnen-Erfrischungsgetränke, stieg um 6,6 Prozent auf insgesamt 13,3 Milliarden Liter. (dpa/mp)