Heftiges Unwetter wirbelt Bahnverkehr in Teilen Deutschlands durcheinander

Gewitter, Sturm und heftiger Regen sind am Montag über Deutschland gezogen. Bäume fallen auf Gleise – und bremsen Züge aus. So manch Bahnreisender muss sich in Geduld üben.

Wegen eines Unwetters am Montagabend ist der Zug-Fernverkehr in der Mitte Deutschlands beeinträchtigt. „Einzelne Strecken sind gesperrt und es kommt zu Umleitungen mit Verspätungen“, teilte die Deutsche Bahn mit. Ein dpa-Reporter berichtete, am Frankfurter Hauptbahnhof rolle kein Zug mehr. Unwetterschäden gibt es laut Bahn im Raum Würzburg Hauptbahnhof.

Unwetter: Bahnverkehr in mehreren Bundesländern eingeschränkt

Von den Beeinträchtigungen betroffen sind Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. So würden die ICE-Züge zwischen Hanau und Gießen umgeleitet, ebenso die ICE zwischen Göttingen und Kassel, teilte die Bahn mit.

ICE-Züge zwischen Koblenz und Bonn werden umgeleitet und verspäten sich um etwa 15 Minuten. Die Halte Bonn, Remagen und Andernach entfallen. Einen Ersatzhalt gibt es in Bonn-Beuel. ICE-Züge zwischen Hamm und Münster werden umgeleitet und verspäten sich um etwa 15 Minuten. Der Halt Hamm (W) entfällt. (dpa)