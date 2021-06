Hanf-Dampf: Armin Rohde fordert das Recht auf einen „Feierabend-Joint“

Augsburg –

Gebt das Hanf frei! Jeder Erwachsene sollte das Recht auf einen gemütlichen „Feierabend-Joint“ haben — findet Schauspieler Armin Rohde (65).

Am Montag ist er im TV als „Der gute Bulle“ zu sehen (ZDF, 20.15 Uhr), da spielt Armin Rohde einen Drogenfahnder. Privat hat der 65-Jährige aber offenbar nichts gegen ein gechilltes Tütchen. „Irgendwie ist es auch absurd, dass ein 16-Jähriger in den Supermarkt gehen kann, um sich mit Alkohol zu versorgen, es einem erwachsenen Menschen aber verboten ist, gemütlich seinen Feierabendjoint zu rauchen“, so der lebensfrohe Rohde zur „Augsburger Allgemeine“.

Cannabis sei eine sehr alte Droge, mit der die Menschheit viel Erfahrung habe, sagte der Schauspieler. Er sei aber nur für einen genau kontrollierten und reglementierten Verkauf an Erwachsene ab 21 Jahren. Ob er sich ab und zu ein Tütchen dreht, verriet er nicht. Dafür aber, was er in der Corona-Zeit am allermeisten vermisst: „Mal wieder gemütlich essen zu gehen fehlt mir tatsächlich sehr!“, sagte er. Mittlerweile ist ja zumindest ein Restaurant-Besuch wieder legal …